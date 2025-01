The Rwandan military is funded by the European Union. The M23 DO NOT EXIST.

M23 ARE THE RWANDAN MILITARY.

And yet the DRC government have to go through the CIRCUS of Western media and repeat over and over again that Rwanda is the aggressor in DRC and that there are at least 4000 RWANDAN TROOPS on DRC territory – a FACT according to the latest United Nations Report.

Source: FRANCE 24

La guerre avec le Rwanda “est une option envisagée”, dit le ministre de la Communication de la RDC

22 Janvier 2025

De violents affrontements opposent les forces armées congolaises et le groupe rebelle du M23, dans l’est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l’armée congolaise, le groupe armé a “fait une percée sur Bweremana, au Nord-Kivu, et Minova, au Sud-Kivu”, mardi. Avec le voisin rwandais, “l’option de la guerre est une option qui est envisagée”, et “nous y sommes déjà d’ailleurs”, déclare sur France 24 Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RD Congo.

Like this: Like Loading...