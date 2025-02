Kagame IS THE BIGGEST PROBLEM IN THE GREAT LAKES

Source: Africa Flashes

Kemi Seba dévoile comment Kagame est un agent du néo colonialisme et de l’agenda occidental

16 Fev 2025

Dans cette vidéo captivante, Kemi Seba analyse le rôle de Paul Kagame, président du Rwanda, dans le conflit en République Démocratique du Congo (RDC). Seba accuse Kagame d’être un acteur clé dans un projet néocolonial visant à exploiter les ressources naturelles de la RDC et à maintenir une influence occidentale dans la région. À travers l’exemple du M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, Seba dresse un tableau alarmant de l’implication de Kagame dans les tensions régionales et les crises internes du pays.

L’implication du Rwanda dans la guerre en RDC n’est pas un phénomène récent. Le groupe rebelle M23, composé principalement de Tutsis, est accusé de bénéficier du soutien militaire rwandais, bien que le gouvernement de Kigali ait démenti ces accusations. Seba estime que ces dénégations sont insuffisantes et soulignent un jeu géopolitique complexe, où le Rwanda sert d’outil aux puissances occidentales pour maintenir leur domination sur les ressources naturelles congolaises.

La RDC, riche en minéraux précieux comme le coltan et le cobalt, est un terrain de bataille pour des intérêts économiques mondiaux. Seba met en lumière comment ces ressources, loin d’être une bénédiction pour le peuple congolais, ont engendré une exploitation systématique et une violence durable. Il évoque le rôle de Kagame comme un mandataire des puissances occidentales, qui bénéficient directement de cette exploitation, tout en exacerbant les conflits internes.

Au-delà de Kagame, Seba critique également la classe politique congolaise, qu’il considère comme corrompue et incapable de répondre aux besoins de la population. Selon lui, les élites politiques congolaises sont souvent complices de la situation, cherchant avant tout à préserver leur pouvoir au détriment du peuple congolais. Ce phénomène de corruption est, selon Seba, un facteur essentiel dans le maintien de l’instabilité qui ravage l’est du pays.

La crise en RDC est un enchevêtrement de facteurs internes et externes qui l’ont nourrie depuis des décennies. La présence de groupes armés, comme le M23, profitant du vide de pouvoir laissé par un gouvernement défaillant, est un exemple flagrant de l’incapacité de l’État congolais à maintenir l’ordre et la stabilité. La situation est d’autant plus compliquée que des puissances extérieures continuent de profiter de ce chaos pour exploiter les ressources naturelles du pays.

Les actions de Kagame en RDC ne sont qu’une partie d’une stratégie plus large visant à maintenir l’influence de son pays sur la région, notamment en ce qui concerne les ressources stratégiques. Cependant, cette stratégie soulève des questions sur la légitimité de ses actions et la place du Rwanda dans le jeu géopolitique africain. La critique de Seba nous pousse à réfléchir sur l’impact des dirigeants africains, souvent perçus comme des héros panafricains, qui finissent par être des pions dans les mains des puissances mondiales.

En conclusion, Seba souligne l’urgence de repenser la manière dont les ressources africaines sont exploitées et gérées. Pour que l’Afrique puisse un jour atteindre une véritable souveraineté et prospérité, il est impératif de mettre fin aux interventions néocoloniales et de responsabiliser les dirigeants locaux. Le conflit en RDC, alimenté par des intérêts extérieurs et des élites corrompues, reste un exemple tragique de la lutte pour les ressources naturelles et le pouvoir, qui continue de ravager le continent africain.

