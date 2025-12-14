Source: Africa Flashes

Kayikwamba Gagne contre le Rwanda: FARDC Peut elle S’Inspirer de ses Victoires?

LA RDC GAGNE LA GUERRE DIPLOMATIQUE FACE AU RWANDA : QUAND L’ARMÉE SUIVRA-T-ELLE? Bienvenue sur Africa Flashes pour une analyse géopolitique essentielle sur le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. La Ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est saluée comme une héroïne nationale. Aux Nations Unies, la diplomatie congolaise a réussi un coup de maître : exposer publiquement et sans équivoque l’agression rwandaise, isolant Paul Kagame comme jamais auparavant. Le Président Tshisekedi a obtenu des États-Unis une reconnaissance historique du droit de la RDC à se défendre et à inviter des alliés comme le Burundi. La victoire diplomatique est totale, mais elle ne garantit pas la paix.

L’Écart Troublant entre le Succès à l’ONU et l’Échec Militaire sur le Terrain Pourquoi la RDC parvient-elle à défaire le Rwanda dans les capitales, mais peine à contenir l’agression du M23/RDF sur le champ de bataille à l’Est ? C’est la question qui hante les esprits. Nous décortiquons dans cette analyse l’énorme fossé entre la finesse stratégique de Thérèse Kayikwamba Wagner et la performance des FARDC. L’armée congolaise peut-elle s’inspirer de cette victoire diplomatique pour enfin lancer une offensive décisive et reprendre le contrôle de son territoire ?

Nous examinons :

Le Coup de Génie Diplomatique : Comment la RDC a inversé la narration internationale en alignant de nouveaux alliés comme le Burundi et en forçant la main des grandes puissances.

L’Impunité du Rwanda : Pourquoi, malgré les preuves accablantes que le Rwanda utilise le M23 comme instrument de guerre par procuration, les sanctions de l’ONU restent improbables. Nous révélons le rôle des puissances occidentales qui, même si elles reconnaissent désormais que Kagame est derrière l’agression, continuent de le protéger pour des raisons d’intérêts géostratégiques.

L’Appel à l’Action Militaire : Le Président Tshisekedi ne peut plus tenir ! Après avoir obtenu le feu vert international pour se défendre, la pression est maximale sur le chef d’état-major et le ministre de la Défense pour qu’ils se rendent compte de l’urgence. Le Congo a le droit de se défendre, et il a le droit d’inviter n’importe quel pays à l’aider.

📢 Le Message d’Africa Flashes aux FARDC Le temps des atermoiements est révolu. Les FARDC doivent capitaliser sur le succès de Kayikwamba pour transformer la victoire morale en victoire militaire. Nous devons exiger que l’armée adopte la même clarté, la même cohérence et le même courage que la diplomatie. Kagame ne sera pas puissant éternellement, mais l’attendre passivement sur le terrain est une erreur stratégique. Il est temps de passer à l’offensive pour que la RDC retrouve sa souveraineté et sa dignité.

