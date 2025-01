see previous post from Afro America to understand in English

Pourquoi UBWENGE doit être vaincu par le Congo, le Burundi et la région des Grands Lacs | Vérité

2 Jan 2024

Sur **Africa Flashes**, nous dévoilons une analyse captivante de Justin Bitakwira sur le concept rwandais d’Ubwenge. Cette philosophie unique, enracinée dans la culture rwandaise, offre des leçons précieuses pour le leadership et la gouvernance dans la région des Grands Lacs. Découvrez comment ce concept peut éclairer la RDC, le Burundi et leurs dirigeants face aux défis posés par les ambitions hégémoniques de Paul Kagame.

Dans cette vidéo, Justin Bitakwira explique comment Ubwenge, qui symbolise la sagesse et la stratégie, est un outil crucial pour contrer les crises politiques et les pressions externes. En se basant sur les principes fondamentaux de ce concept, il propose des solutions pour renforcer la souveraineté et la stabilité du Congo et du Burundi.

La RDC, sous le leadership de Félix Tshisekedi, semble avoir négligé les leçons d’Ubwenge. Ce manque de vision stratégique a conduit à des vulnérabilités exploitables par ses voisins et d’autres acteurs. Les crises dans l’est du Congo ne sont pas de simples coïncidences, mais le résultat de l’échec à adopter une gouvernance fondée sur la sagesse et l’anticipation.

Bitakwira met également en garde contre l’arrogance des gouvernements régionaux, en particulier celui du Rwanda, qui s’appuient sur Ubwenge pour consolider leur pouvoir, mais au détriment de leurs voisins. Cette arrogance menace la coopération régionale et le développement durable.

Pour sortir de cette impasse, la RDC doit adopter Ubwenge comme une philosophie pratique. Cela implique d’instaurer une culture de responsabilité, d’unité et de réflexion stratégique, non seulement dans les cercles politiques, mais aussi à tous les niveaux de la société.

Les leçons d’Ubwenge s’étendent bien au-delà des frontières du Rwanda. En embrassant ces principes, les nations de la région des Grands Lacs pourraient transformer des décennies de conflits en opportunités de croissance et d’intégration, créant ainsi une base pour un développement harmonieux.

Ubwenge ne se limite pas à la politique. Il appelle chaque citoyen à cultiver la sagesse et la prévoyance dans tous les aspects de sa vie. En éducation, dans les affaires ou au sein des communautés, ces principes peuvent inspirer une résilience collective face aux défis actuels.

Cette analyse est un rappel que la véritable force réside dans la sagesse et non dans la domination. En exigeant des dirigeants une gouvernance basée sur Ubwenge et en intégrant ces valeurs dans nos vies quotidiennes, nous pouvons espérer un avenir plus lumineux pour la région des Grands Lacs.

