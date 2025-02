Source: Afrique Revelee

Kagame : l’homme qui a trahi ses propres frères Africains pour servir les Occidentaux !

Feb 15, 2025

Paul Kagame, souvent présenté comme un dirigeant visionnaire et un modèle de leadership en Afrique, cache une réalité bien plus sombre. Derrière son image de réformateur se dessine une vérité troublante : celle d’un homme accusé de trahir ses propres frères africains pour servir les intérêts des puissances occidentales.

Depuis des années, le Rwanda est impliqué dans l’instabilité chronique de l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Le soutien de Kagame au M23, un groupe rebelle qui terrorise les populations congolaises, soulève de graves accusations : pillage des ressources, massacres, et guerre par procuration orchestrée pour le compte des grandes puissances.

Kagame ne défend pas les intérêts africains, mais plutôt ceux des multinationales et des pays occidentaux qui exploitent les richesses du Congo. Les médias occidentaux présentent Kagame comme un exemple de réussite africaine, un dirigeant qui a su redresser son pays après le génocide de 1994. Mais cette vision masque son rôle dans les conflits régionaux, la répression politique et la domination néocoloniale.

Cette vidéo lève le voile sur la face cachée de Paul Kagame, un homme dont les actions menacent la souveraineté et le développement de l’Afrique. Nous allons décrypter son alliance avec les États-Unis et expliquer comment son régime est devenu un outil de contrôle de l’Afrique et de ses ressources stratégiques.Il est temps que la vérité éclate et que les Africains reprennent le contrôle de leur destin. Regardez jusqu’à la fin, car ce que vous allez voir risque de vous choquer.

Like this: Like Loading...