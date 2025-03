Source: Africa Flashes

Kagame inquiété par l’accord minier avec les États Unis : Une révolution pour le Congo?

11 March 2025

Le Congo, pays riche en ressources naturelles, est confronté à une pauvreté persistante malgré son abondance de minéraux essentiels. Des éléments comme le cobalt, le lithium et l’uranium sont extraits en grande quantité, mais la population congolaise ne bénéficie pas de ces richesses. L’annonce d’un partenariat minier avec les États-Unis, proposé par le président Tshisekedi, pourrait offrir un avenir meilleur pour le pays, mais cette initiative suscite des tensions, notamment avec Paul Kagame, le président du Rwanda, qui voit cette évolution comme une menace pour son modèle économique fondé sur l’exploitation des ressources congolaises.

Le Congo est l’un des pays les plus riches en minerais stratégiques, mais la gestion de ces ressources a toujours été marquée par la corruption et la mauvaise gouvernance. Les profits de l’exploitation minière ont été détournés par des réseaux de corruption, et les Congolais, qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême, n’ont jamais bénéficié des richesses extraites de leur propre sol. Le Rwanda, sous Kagame, a joué un rôle clé en déstabilisant le Congo, soutenant des groupes armés pour contrôler des zones riches en minéraux et profiter de l’exploitation illégale.

Le modèle économique de Kagame repose largement sur l’exploitation des ressources du Congo. Depuis plusieurs années, le Rwanda soutient des milices dans l’est du pays pour contrôler des zones riches en minéraux comme le coltan et le cobalt. Cette stratégie délibérée vise à maintenir le chaos au Congo et à permettre à Kigali de profiter de l’exploitation illégale de ces ressources. Les conditions de travail dans ces exploitations sont épouvantables, avec des violations massives des droits humains, notamment le travail des enfants et des conditions de travail dangereuses.

Le partenariat proposé avec les États-Unis est un tournant stratégique pour le Congo. Contrairement aux accords opaques avec des puissances comme la Chine, les États-Unis offrent un modèle fondé sur la transparence, le respect des droits humains et la durabilité environnementale. Ce partenariat pourrait permettre au Congo de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles et de garantir que les bénéfices bénéficient directement à la population congolaise, plutôt que d’être détournés par des élites locales et étrangères.

Kagame perçoit ce partenariat avec les États-Unis comme une menace directe. Si le Congo parvient à se libérer de l’influence de Kigali et à contrôler ses propres ressources, cela pourrait signifier la fin de la richesse illégale du Rwanda. Un Congo stable et prospère représenterait également une menace pour Kagame, car cela pourrait entraîner un changement dans la dynamique politique de la région des Grands Lacs et affaiblir son pouvoir.

La Chine, alliée de Kagame, profite également de la situation chaotique du Congo. En soutenant Kagame et en fermant les yeux sur les pratiques abusives, Pékin s’assure l’accès aux minerais congolais à des prix avantageux. Les entreprises chinoises détournent souvent ces ressources par des accords miniers désavantageux pour le Congo, privant ainsi le pays d’une part équitable de ses richesses. Le partenariat avec les États-Unis pourrait représenter une alternative à ce système d’exploitation et de corruptio

