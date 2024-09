BRAVO La CHINE !!! BRAVO ! Trade Congolese minerals via Kinshasa not Kagame

Kagame humilié: Ignoré au sommet Chine Afrique de 2024, tandis que Tshisekedi renforce ses liens

5 Septembre 2024

Lors du sommet Chine-Afrique de cette année, Paul Kagame, président du Rwanda, a été confronté à une humiliation publique inattendue. Contrairement à ses aspirations de leader influent sur la scène internationale, il a été marginalisé à cet événement majeur, soulignant un contraste avec l’image de puissance qu’il projette dans son pays, surtout après avoir accueilli la réunion du Commonwealth à Kigali.

Malgré la présence de nombreux dirigeants africains, Kagame n’a pas eu l’occasion de rencontrer le président chinois Xi Jinping, contrairement à des dirigeants de pays plus influents comme l’Afrique du Sud ou la République Démocratique du Congo (RDC). Ce camouflet reflète une réorientation stratégique de la Chine en Afrique, se concentrant davantage sur les grandes nations aux enjeux géopolitiques majeurs, et moins sur des pays comme le Rwanda.

La situation contraste avec l’accueil chaleureux réservé à Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui a rencontré Xi Jinping dans une atmosphère productive. Tshisekedi a souvent dénoncé le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de l’est du Congo, ce qui a accru sa visibilité sur la scène internationale, notamment auprès des grandes puissances comme la Chine.

Pour Kagame, qui a longtemps mis en avant son image de figure mondiale respectée, cette mise à l’écart est un coup dur. Ses efforts pour se positionner en tant qu’homme d’État clé en Afrique, notamment lors du sommet du Commonwealth en deux mille vingt-deux, semblent désormais compromis face à cette réalité géopolitique changeante.

Le sommet Chine-Afrique a révélé un changement dans l’approche diplomatique de la Chine, désormais tournée vers des pays riches en ressources comme la RDC. Le Rwanda, bien que souvent salué pour sa gouvernance, reste une petite nation qui n’offre pas les mêmes atouts stratégiques aux yeux des grandes puissances comme la Chine.

La RDC, quant à elle, est riche en cobalt, une ressource clé pour les industries mondiales. La Chine, en quête de ces ressources, privilégie naturellement les relations avec la RDC plutôt qu’avec des pays plus modestes comme le Rwanda. L’implication présumée de Kagame dans l’instabilité de l’est du Congo via son soutien au groupe M-Vingt-Trois renforce encore son isolement.

Les priorités de la Chine sont claires : établir des relations avec des pays qui offrent des avantages économiques tangibles. Tandis que Tshisekedi obtient des promesses d’investissements chinois pour son pays, Kagame se retrouve sur la touche, affaibli dans ses ambitions internationales.

Le Rwanda, malgré ses succès apparents en termes de développement, dépend fortement de l’aide extérieure et de ses liens avec l’Occident. Cependant, la Chine, avec une approche strictement transactionnelle, n’a que peu d’intérêt à soutenir un pays qui n’offre que peu en retour sur le plan stratégique.

Les relations étroites de Kagame avec l’Occident, bien qu’elles aient servi ses intérêts par le passé, ne semblent plus intéressantes pour la Chine, qui se concentre sur des opportunités économiques plutôt que sur des alignements géopolitiques. Pour la Chine, Kagame, souvent perçu comme un outil des puissances occidentales en Afrique, est un partenaire peu fiable.

En fin de compte, la marginalisation de Kagame au sommet FOCAC révèle une réalité plus large : son influence sur la scène internationale s’effrite. Le Rwanda, autrefois célébré, devient de plus en plus insignifiant dans les yeux des grandes puissances comme la Chine, qui se tournent vers des acteurs plus stratégiques comme la RDC.#congo #kagame #tshisekedi

