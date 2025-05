a little boy destroys 30 years of propaganda and lies. the war in eastern DRC is NOT COMPLICATED! it is Rwandan aggression

La RDC demande la justice, pas la charité

Source: Africa Flashes

Kagame démasqué: Un Enfant Dévoile La vérité sur l’agression du Rwanda contre la RDC

17 May 2025

Une conversation entre une mère et son fils, Bénie, à la sortie de l’école, a ébranlé 30 ans de propagande rwandaise. Dans une vidéo virale, ce garçon de Goma dénonce l’agression du Rwanda contre la RDC, révélant que le M23 n’est qu’une façade pour l’armée rwandaise dirigée par Paul Kagame.

Ce simple échange, d’une clarté bouleversante, a touché des millions d’Africains, exposant une vérité longtemps étouffée : Kagame n’est pas un sauveur, mais un agresseur. Depuis les années 1990, l’est de la RDC est ravagé par un conflit ayant causé plus de 6 millions de morts.

Les rapports de l’ONU, dès 2012 et jusqu’en 2024, confirment que le Rwanda soutient le M23, orchestrant attaques et pillages de minerais comme le coltan. En 2023, Human Rights Watch a documenté des massacres de civils congolais par des forces liées à Kigali. En février 2025, l’Union africaine a dénoncé la présence illégale de troupes rwandaises en RDC. Kagame nie ces accusations, maintenant l’image d’un Rwanda moderne et stable, admiré par l’Occident. Pourtant, depuis 1996ლ Le régime de Kagame prospère grâce à l’exploitation illégale des ressources congolaises, notamment le coltan, l’or et le cobalt. Un rapport de Global Witness en 2022 révèle que 90 % des exportations rwandaises de coltan proviennent de la RDC.

Cette exploitation profite non seulement à Kigali, mais aussi aux multinationales occidentales qui achètent ces minerais à bas prix. Les conséquences sont dévastatrices : localement, des millions de Congolais vivent dans la peur; régionalement, les tensions entre Kinshasa et Kigali menacent la stabilité de l’Afrique des Grands Lacs; internationalement, l’inaction des grandes puissances révèle leur hypocrisie. Alors que Kagame est célébré comme un visionnaire, les voix congolaises, comme celle de Bénie, peinent à être entendues, souvent reléguées aux réseaux sociaux face à une couverture médiatique biaisée. La vidéo de Bénie marque un tournant. Sa douleur et son appel à la justice ont brisé le silence, défiant le récit officiel de Kagame. Comme il le dit, “nos frères à l’est souffrent depuis 30 ans”. Son message résonne comme un cri pour la vérité et la justice, un appel à amplifier les voix africaines et à refuser les mensonges d’un narratif imposé par les oppresseurs. Cette vidéo n’est pas qu’une histoire, c’est un mouvement. La RDC demande la justice, pas la charité. La souveraineté africaine exige que les puissants, comme Kagame, rendent des comptes. Partagez cette vérité, abonnez-vous pour plus d’analyses, et ensemble, faisons entendre la voix de l’Afrique

