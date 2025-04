Source: Africa Flashes

19 Avril 2025

En avril 2025, Hyppolite Kanambe, alias Joseph Kabila, ancien président de la RDC, fait un retour choc à Goma, ville occupée par le M23, après un passage par Kigali. Ce mouvement, perçu comme une trahison par beaucoup, ravive les soupçons sur ses liens avec le Rwanda et Paul Kagame, accusé de soutenir les rebelles.

Cette vidéo explore les raisons de ce retour, son impact sur la crise congolaise et les enjeux pour la souveraineté nationale. Kanambe a dirigé la RDC de 2001 à 2019, une période marquée par des accusations de corruption et des doutes sur ses origines. Certains le considèrent comme un Congolais, fils adoptif de Laurent-Désiré Kabila, tandis que d’autres affirment qu’il est un Tutsi rwandais infiltré par Kigali. Son arrivée à Goma, en janvier 2025, alors que le M23 contrôle la ville avec le soutien présumé du Rwanda, relance ces spéculations et attise la colère populaire. Goma, au Nord-Kivu, est un carrefour stratégique riche en minerais, déchiré par des décennies de conflits.

Le M23, accusé d’être une marionnette rwandaise, a intensifié ses opérations, plongeant la région dans l’insécurité. L’arrivée de Kanambe via Kigali est vue comme une preuve de la mainmise de Kagame sur le conflit, malgré les dénégations de l’intéressé, qui se présente comme un patriote cherchant la paix. Ce retour est un défi majeur pour Félix Tshisekedi, président depuis 2019, qui accuse Kanambe de collusion avec le M23.

Historiquement, les tensions entre la RDC et le Rwanda remontent au génocide de 1994, suivi des guerres du Congo. Kanambe, succédant à son père assassiné en 2001, a toujours été entouré de rumeurs sur ses liens avec Kigali, renforcées par son silence face aux attaques rebelles durant son mandat. Les implications sont graves : Kanambe à Goma pourrait signaler une tentative rwandaise de légitimer l’occupation de l’Est congolais, riche en coltan et or. Tshisekedi doit mobiliser la communauté internationale pour contrer cette menace, tout en renforçant la sécurité et l’unité nationale.

Les civils, eux, souffrent : Goma est paralysée, les déplacés affluent, et la paix reste hors de portée malgré les médiations. Ce retour n’est pas qu’un événement isolé, mais un symbole de la lutte pour le contrôle de la RDC. Tshisekedi doit agir fermement, en exposant les liens entre Kanambe, le M23 et Kagame, et en protégeant les Congolais. Cette vidéo appelle à la vigilance et à la solidarité pour défendre la justice et la souveraineté face aux manipulations géopolitique

