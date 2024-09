Président Assimi Goita, fiercely adored by his people.

Source: ORTM

IndependenceDay | Discours à la Nation 22 Septembre du Président de la Transition Col. Assimi GOITA.

“Merci infiniment pour le service rendu et le sacrifice abattu mon Président Assimi Goita! Bonne Fête d’Independence à vous, à votre gouvernement, à la CNT et à toute ma patrie Mali 🇲🇱 Que Dieu le puissant bénisse et protège notre pays et ramène notre pays dans la paix et prospérité partagées. Vive ma patrie Mali”

21 Septembre 2024

Discours à la Nation du 22 Septembre 2024 du Président de la Transition Col. Assimi GOITA.

