Rwanda/ M23 ARE LOSING to FARDC and DRC coalition forces

Source: Africa Flashes

Ignorez la propagande rwandaise: Preuves en images de la libération de Ngungu par FARDC & Wazalendo

14 Jan 2025

Ngungu a été libéré dans une victoire majeure par les FARDC et Wazalendo. Cette opération militaire illustre les efforts courageux des forces congolaises pour reconquérir leurs territoires face aux RDF de Kagame.

Malgré la propagande rwandaise diffusée en ligne, cette avancée décisive met en lumière la vérité sur le terrain et redéfinit les dynamiques régionales.

Les FARDC et les combattants Wazalendo ont mené une contre-offensive stratégique, infligeant de lourdes pertes aux RDF. Grâce à une organisation efficace et au soutien de la population locale, Ngungu a été repris, marquant un tournant important dans ce conflit complexe. L’alliance entre l’armée et la population renforce l’espoir d’une stabilisation de la région.

Malgré la désinformation propagée par certains acteurs rwandais, les faits sur le terrain confirment que les RDF ont été repoussées. Cette victoire expose les limites de l’influence militaire de Kagame et met en évidence les efforts des FARDC pour rétablir la souveraineté congolaise dans cette zone stratégique.

L’utilisation d’avions de combat et d’hélicoptères par les FARDC a été un élément déterminant dans cette campagne. Ces moyens ont permis de mener des frappes précises contre les positions des RDF, déséquilibrant leurs forces et forçant leur retraite. Ce succès illustre l’importance de la supériorité aérienne dans les conflits modernes. Le soutien infaillible des communautés locales a joué un rôle central dans cette victoire.

En unissant leurs forces derrière les FARDC et les Wazalendo, les populations ont démontré leur engagement à défendre leur territoire et à résister à l’ingérence étrangère. Cet élan collectif représente une force puissante pour l’avenir. L’erreur stratégique de Kagame face à Félix Tshisekedi a également été un facteur clé. Contrairement à Joseph Kabila, Tshisekedi s’est affirmé comme un leader déterminé, fermement engagé à protéger la souveraineté du Congo.

Cette position a contribué à mobiliser des ressources et des soutiens essentiels pour les FARDC. Alors que la région continue de faire face à des défis, la libération de Ngungu symbolise la résilience du peuple congolais et de son armée. Cette victoire est une étape vers la paix et la stabilité, renforçant l’espoir d’un avenir meilleur pour la République Démocratique du Congo.

