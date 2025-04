Holocauste au Congo : le business de la transition écologique – Charles Onana

Source:Chaine Officielle -TVL

Holocauste au Congo : le business de la transition écologique – Le Zoom – Charles Onana – TVL

18 Apr 2025

Pour vous procurer “Holocauste au Congo” : https://bit.ly/4lqBB4y ——————————————————————————————————— “On tue tous les jours au Congo !” Les milices du Mouvement du 23 mars (M23), appuyées par le Rwanda, ont fait une percée ces derniers mois dans l’est de la République démocratique du Congo, massacrant femmes et enfants sur leur passage. Et cela dans une indifférence médiatique assourdissante. Des négociations de paix avaient été initiées le 18 mars… Où en sont-elles ? Charles Onana, docteur en sciences politiques, spécialiste de l’Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, est l’auteur de “Holocauste au Congo – L’omerta de la communauté internationale”. Il revient pour TVLibertés sur les causes d’un conflit qui remonte au milieu des années 90, l’implication des Etats-Unis et de la France, l’impunité meurtière du président rwandais Kagamé, le viol du droit international, la situation des civils et le rôle des minerais comme le coltan et le cobalt, nécessaires à la politique européenne de transition écologique. Autant de sujets tabous couverts par le Système pour éviter de parler des 10 millions de morts et des 500 000 femmes violées.

Like this: Like Loading...