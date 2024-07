M23 and Rwandan RDF TERRORISTS violate cease fire in Masisi. Was that the general aim of the United States negotiated cease fire?

Source: AFRO INFOS 243

Guerre M23RDF: violation de la trêve humanitaire, le M23-RDF attaque les FARDC à Masisi ce 11/7/2024

11 July 2024

Guerre M23RDF: violation de la trêve humanitaire, le M23-RDF attaque les FARDC à Masisi ce 11/7/2024 Guerre dans l’est de la RDC, les FARDC dennoncent une nouvelle violation de la trêve humanitaire par les rebelles du M23-RDF. ” Les Terroristes du Rwanda Defense Force, ont lancé des attaques simultanées vers 04h52′ du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant aux villages NYANGE et MPATI, situés à 80Km en profondeur à l’Ouest de KITSHANGA, Groupement BASHALI MUKOTO ; et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les USA.”, communique signé par GUILLAUME NDJIKE KAIKO porte parole des FARDC et du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Des violents affrontements se sont poursuivis le matin de ce jeudi 10 juillet 2024 dans les villages de Nyange, Bibwe et Kitso, situés dans le groupement de Bashali Mokoto, territoire de Masisi, province du Nord-Kivu. Les combats opposent les éléments du M23, soutenus par le Rwanda, et les Wazalendo.

Le leader communautaire du territoire de Masisi Mr SUKISA NDAYAMBAJE décourage les jeunes du territoire de LUBERO ET Rutshuru de ne pas adhérer dans le mouvement terroriste du M23 ,car même ceux qui y sont adhéré avant cherchent la voie de sortie .Il a dit avec preuve à l’appui en présentant à ses frères un formateur M23 qui s’est rendu au gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) convoque Koffi Olomide suite à ses propos tenus lors de son passage à l’émission Le Panier. L’artiste sera entendu par le CSAC ce jeudi 11 Juillet. Notez que le journaliste Jessy Kabasele, présentateur de l’émission lui aussi convoqué, s’est désolidarisé des propos de Koffi. Il rappelle que cela n’engage que l’invité de l’émission. À l’occasion de la clôture de la 4e promotion de l’École de Guerre de Kinshasa, le Chef de l’armée congolaise Christian Tshiwewe note une “agression injuste et barbare imposée à notre patrie par le #Rwanda”. Lors de sa prise de parole , le Chef d’Etat-major général des FARDC, le Général d’armée Christian Tshiwewe a salué ce cycle de formations, vision du Chef de l’Etat déterminé à assurer la montée en puissance de l’armée congolaise.

DOSSIER MIGRANTS KIGALI DÉCLARE QU’IL N’Y A AUCUNE OBLIGATION DE REMBOURSER LE R.U. Selon les Autorités Rwandaises, l’accord abandonné par le ROYAUME-UNI ne prévoit pas de Remboursement. Et Pourtant en Janvier 2024, KAGAME déclarait que l’Argent Payé par le ROYAUME-UNI 🇬🇧 au RWANDA 🇷🇼 dans le cadre du Programme de Réfugiés pourrait être retourné si le Programme était Annulé. Rappelons que Londres avait déjà versé 280 Millions d’Euros à KIGALI dans le cadre du traité qui prévoyait l’envoi dans le Pays de la Région des Grands Lacs les Africains demandeurs d’Asile ou sans Papiers arrivés sur le sol Britannique. À suivre…

