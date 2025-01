Rwanda/M23 destabilizing South Kivu as FARDC/Wazalendo gaining control in North Kivu. Horrific footage on social media from Rwanda/M23 captured town of Minova, FARDC soldiers incinerated by Rwanda/M23 – editor

Source: Afro Infos 243

Guerre du M23/RDF; FARDC/WAZALENDO récupèrent Sake/Masisi, après d’intenses combats ce Jeudi 23/1/25

23 Jan 2025

Guerre du M 23/RDF; FARDC/WAZALENDO récupèrent Sake/Masisi, après d’intenses combats ce Jeudi 23/1/25 La cité de sake groupement kamuronza entre les mains des vaillant FARDC après d’intenses combats. situation de 14h.

Les RDF en débandade à Sake et Kasunyu. Le bombardement des FARDC terrasse l’armée rwandaise y compris à Kasunyu, collines qu’ils avaient pris à la veille

Les RDF fuient chacun dans sa direction. Ce serait une occasion d’ouvrir la route SAKE-Minova et les renvoyer de nouveau au Rwanda. Cette débâcle est une opportunité.

Des affrontements tellement violents sont toujours en cours a SAKÉ Où les banyarwanda M23-RDF de Paul KAGAME sont entrain d’être contenus par les forces loyalistes. Contrairement aux fausses informations relayées par le Rwanda, les Rwandais M23-RDF Semeur du chaos ne contrôlent pas la cité de Sake, symbole de la résistance. Les M23-RDF ont pensé prendre la cité et avancer vers mubambiro et Goma mais sans succès. Un renforcement en homme et en minution de la part des FARDC, résistants WAZALENDO et SADC est visible dans la zone pour contenir et déjouer d’avantage les banyarwanda M23-RDF et les chasser loin de SAKE. Des bombes entendues à MUGUNGA/KIMACHINÉ, Bulenga et lushagala ont fait paniquer la population créant ainsi une psychose étendue vers d’autres quartiers de la ville.

Toutes les mesures sont mises en contribution pour épargner Non seulement la ville de GOMA mais aussi SAKE., mubambiro, nzulo et libérer des zones sous contrôle des hommes du criminel Paul KAGAME. Une barrière est érigée a CCLK pour empêcher certains militaires incontrôlés de fuir les combats vers la ville et Semer la panique. Depuis MUGUNGA/KIMACHINÉ

