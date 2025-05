Goma sous terreur: attaque contre le médecin chef, sa famille ciblée par des hommes armés

Bastard Kagame and all his globalist backers

Goma sous terreur: attaque contre le médecin chef, sa famille ciblée par des hommes armés

27 May 2025

Goma, ville déjà meurtrie par la guerre et l’insécurité, vient une fois de plus d’être le théâtre d’un crime glaçant. Le docteur Paluku Musumba Obadi, médecin-chef de la zone de santé de Karisimbi, a été criblé de balles chez lui, quelques semaines après que sa famille ait déjà été la cible d’une attaque meurtrière. Que révèle cette violence ciblée contre les soignants dans un contexte dominé par les violences du M23/AFC ? Pourquoi des professionnels de santé deviennent-ils désormais des cibles ? Dans ce reportage, nous analysons les faits, la souffrance endurée par les civils, et la nécessité urgente de rendre justice.

