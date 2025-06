and the winner is?….the mediator.

the same corporate interests that put the RPF in power and supplied satellite images of the Rwandan refugees in eastern DRC in 1994 to the RPF who then mass slaughtered them

Source: Africa Flashes

Full Video: Historic Peace Agreement Signed Between Congo and Rwanda – What Really Happened?

27 June 2025

Le 27 juin 2025, un moment historique s’est déroulé au Département d’État américain à Washington : la signature solennelle d’un accord de paix global entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Rwanda. En présence du secrétaire d’État Marco Rubio, des ministres des Affaires étrangères des deux pays, de représentants du Qatar, de l’Union africaine, ainsi que de membres influents du Congrès américain, cette cérémonie marque une rupture majeure avec plus de 30 ans de guerre et d’instabilité dans la région des Grands Lacs.

Le président Donald Trump, aujourd’hui salué comme artisan central de cette avancée diplomatique, a fait de la paix une priorité de sa politique étrangère. Son implication personnelle a permis de maintenir les négociations sur une trajectoire claire et axée sur les résultats. Grâce au soutien des partenaires internationaux, notamment le Qatar et l’Union africaine, les conditions ont été réunies pour aboutir à cet accord qui entre en vigueur immédiatement.

L’accord comporte plusieurs dispositions ambitieuses : respect de l’intégrité territoriale, interdiction des hostilités, désengagement et désarmement progressif des groupes armés, intégration conditionnelle, mécanisme de coordination sécuritaire conjointe, et retour sécurisé des réfugiés et déplacés internes. Il réaffirme également le mandat de la MONUSCO et prévoit une intégration économique régionale entre la RDC et le Rwanda, soutenue par des investissements américains.

Dans un discours poignant, la ministre des Affaires étrangères de la RDC a rappelé que la paix est un choix, mais aussi une responsabilité. Elle a rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour son courage politique, ainsi qu’aux efforts du président João Lourenço d’Angola et de l’émir du Qatar, qui ont facilité les premières rencontres bilatérales en mars. Elle a insisté sur l’importance de traduire cet accord en actes concrets pour rendre justice aux victimes et restaurer la dignité des populations.

Le représentant du Rwanda a également souligné l’importance de ce tournant, notamment la mise en œuvre d’un plan opérationnel pour la neutralisation des FDLR, la levée progressive des mesures défensives, et la collaboration économique bilatérale. Il a salué l’initiative de Trump et s’est engagé à honorer les engagements pris dans l’intérêt de la stabilité régionale. Il a reconnu les défis à venir, tout en affirmant la volonté du Rwanda de respecter le processus.

Au-delà de la signature, cet accord porte une symbolique forte : celle de la réconciliation entre deux peuples longtemps divisés. Mais comme l’a souligné la ministre congolaise, ce texte ne portera ses fruits que s’il est soutenu par la volonté politique, la justice, et l’inclusion des populations affectées. L’heure est désormais à la mise en œuvre rigoureuse, au suivi international, et à une mobilisation collective pour que cette paix, tant attendue, ne reste pas une illusion.

