Robin Philpot speaks in English in this footage

Source: Africa Flashes

Vérité sur Kagamé: Architecte de l’Instabilité en RDC & Région des Grands Lacs selon Philpot

29 September 2024

Paul Kagame, souvent glorifié comme un visionnaire ayant redonné vie au Rwanda après le génocide, est en réalité le protagoniste d’une sombre histoire de déstabilisation dans la région des Grands Lacs, particulièrement en République Démocratique du Congo (RDC). Derrière cette image soigneusement cultivée se cache un dirigeant impitoyable, dont les ambitions ont engendré des conflits dévastateurs et une souffrance immense. Robin Philpot dévoile dans ses écrits comment l’ascension de Kagame a été marquée par la violence et des violations massives des droits de l’homme, avec le soutien tacite de figures mondiales influentes comme Bill Clinton et Tony Blair. Loin d’être un libérateur, Kagame est accusé d’être la source principale de l’instabilité régionale, ayant laissé une traînée de destruction dans son sillage. Découvrez comment l’international a fermé les yeux, et comment Kagame a façonné une région plongée dans le chaos.

