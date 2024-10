EXPLOSIVE! The testimony of Gen. Didier Tauzin ( head of French Operation Turquoise) at the trial of Charles Onana, reveals the hidden truths of the 1994 genocide and Paul Kagame and the RPF



Source: Africa Flashes

Témoignage de Tauzin au Procès de Onana Révèle les Vérités Cachées sur le Génocide de 1994 et Kagame

20 Octobre 2024

Le témoignage de Didier Tauzin lors du procès de Charles Onana a apporté des révélations importantes sur l’implication de la France dans le génocide rwandais. En tant qu’ancien général ayant dirigé l’opération Turquoise, Tauzin a révélé des aspects méconnus du conflit de 1994. Son récit met en lumière la complexité de la situation et le rôle controversé joué par les puissances extérieures, en particulier la France.

Tauzin a expliqué qu’il a été déployé en janvier 1994 au Rwanda pour soutenir le gouvernement hutu face à l’offensive des forces tutsies de Paul Kagame. Selon lui, son intervention visait à réorganiser l’armée rwandaise, mais elle a été interrompue par des ordres venus de Paris, sous prétexte de négociations avec Kagame. Cette décision a laissé la voie libre à l’avancée des forces de Kagame, avec des conséquences dramatiques. Un des éléments les plus frappants de son témoignage est la description du génocide rwandais comme étant un “génocide multiethnique”, impliquant aussi bien les Tutsis que les Hutus.

Tauzin affirme que si 600 000 Tutsis ont été tués, la majorité des victimes étaient des Hutus, massacrés par les forces de Kagame. Cette vision remet en cause le récit largement répandu qui présente les Tutsis comme les principales victimes du conflit. Tauzin critique également la France pour avoir abandonné l’idée d’une contre-offensive contre les forces de Kagame, ce qui, selon lui, aurait pu changer le cours de l’histoire. Il affirme que cette décision a permis à Kagame de consolider son pouvoir, ce qui a entraîné des massacres supplémentaires, notamment dans l’est de la RDC, où les forces tutsies rwandaises ont maintenu une présence depuis 1994.

Le témoignage de Tauzin met également en lumière le rôle des puissances occidentales, notamment les États-Unis, dans l’ascension de Kagame. Il évoque l’arrivée d’un avion américain à Kigali après la prise de la ville par les forces de Kagame et suggère une implication secrète des États-Unis et du Royaume-Uni dans le conflit, bien qu’il ne fasse pas d’accusations directes.

Selon Tauzin, la France a trahi le Rwanda en ne soutenant pas pleinement le gouvernement hutu pendant le conflit, ce qui a gravement affecté sa réputation en Afrique. Cette trahison a conduit à une méfiance croissante à l’égard de la France parmi les dirigeants africains, contribuant à l’érosion de son influence sur le continent.

Tauzin considère que l’échec de repousser les forces de Kagame en 1994 a été une occasion manquée. Il croit que la contre-offensive qu’il avait planifiée aurait pu éviter le génocide et l’occupation des Kivus par les forces de Kagame. Cela aurait également pu prévenir la violence qui s’est depuis étendue à travers la région des Grands Lacs.

Le témoignage de Tauzin appelle également à une plus grande responsabilité pour les puissances étrangères qui ont contribué au conflit rwandais et à l’exploitation des ressources en RDC. Il souligne que la quête de justice doit inclure non seulement les acteurs locaux, mais aussi les puissances extérieures impliquées dans la tragédie.

En conclusion, les révélations de Tauzin mettent en lumière les vérités cachées derrière le génocide rwandais et la violence continue en RDC. Son témoignage remet en question les récits dominants et rappelle la nécessité de rechercher la vérité et la justice pour les victimes des conflits dans la région des Grands Lacs.

