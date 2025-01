DRC: No to Negotiating with M23 :Discours de Tshisekedi: Riposte à Kagame, Macron et Lorenzo, PAS de dialogue avec le M23

Exactement! PAS de dialogue avec le M23, jamais. Negotiating with terrorists and narco lords is what the agenda always is, an inversion of justice and national sovereignty

Source: Africa Flashes

Discours de Tshisekedi: Riposte à Kagame, Macron et Lorenzo, PAS de dialogue avec le M23

18 Janvier 2025

Félix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo, a réitéré son refus catégorique de dialoguer avec le groupe rebelle du M23, qualifiant cette possibilité de “ligne rouge”. Lors de son discours du 18 janvier 2025 à Kinshasa devant les ambassadeurs accrédités, il a souligné que légitimer de tels criminels serait une insulte aux victimes et au droit international.

Tshisekedi a rappelé l’importance du processus de Luanda pour résoudre pacifiquement la crise entre la RDC et le Rwanda. Cependant, il a dénoncé les provocations constantes de Kigali et le soutien actif au M23, affirmant que ces actes compromettent gravement la crédibilité de ce processus soutenu par son gouvernement et les partenaires internationaux.

Il a fermement rejeté toute pression extérieure visant à imposer des conditions contraires aux intérêts souverains de son pays. Pour Tshisekedi, céder au dialogue avec un groupe qualifié de terroriste serait incompatible avec les principes fondamentaux de justice et de souveraineté nationale.

Concernant le rôle des partenaires internationaux, le Président a salué les condamnations émises contre le Rwanda, mais a estimé que celles-ci restent insuffisantes face à l’ampleur des violations. Il a plaidé pour des sanctions exemplaires et des mesures concrètes afin de prévenir une escalade régionale et répondre aux crises humanitaires.

Tshisekedi a également insisté sur le fait que la RDC n’attend pas de l’aide, mais exige une solidarité internationale fondée sur le respect du droit international et de sa souveraineté. Il a appelé à des sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans les actes de déstabilisation.

Alors que les initiatives diplomatiques stagnent, les combats entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et les rebelles du M23 se poursuivent sur le terrain. Le Chef de l’État a récemment réorganisé le commandement militaire pour renforcer la défense de l’intégrité territoriale.

Ce discours marque une nouvelle étape dans la position ferme de Kinshasa face aux agressions extérieures et aux défis sécuritaires. Tshisekedi appelle la communauté internationale à agir de manière décisive pour garantir la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs

Like this: Like Loading...