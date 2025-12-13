Source: News Scope Daily TV French

Discours bouleversant du Président du Burundi après la chute d’Uvira :sms aux grandes puissances

11 Dec 2025

Le Président du Burundi a livré un discours profondément bouleversant après l’annonce de la chute d’Uvira, une ville stratégique de l’Est de la RDC tombée sous la pression du M23. Dans une adresse rare et chargée d’émotion, il appelle les grandes puissances mondiales à assumer leurs responsabilités face à la déstabilisation grandissante dans la région des Grands Lacs. Son message, direct et puissant, dénonce les ingérences étrangères, souligne les souffrances des populations civiles et rappelle l’urgence d’une réponse internationale équitable, loin des intérêts géopolitiques qui alimentent les conflits. Un appel clair, adressé aux nations influentes, pour mettre fin au soutien aux groupes armés et rétablir la paix durable dans la région. Restez connectés à News Scope Daily TV pour des analyses complètes, des discours officiels et des mises à jour fiables sur la sécurité en Afrique centrale.

