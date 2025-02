Déclaration du Burundi au Conseil de sécurité de l’ONU: Appel à l’action pour la paix en RDC

Bravo! Gouvernment Burundais, Bravo!

Source: Africa Flashes

Déclaration du Burundi au Conseil de sécurité de l’ONU: Appel à l’action pour la paix en RDC

20 Fev 2025

Le Burundi a récemment pris la parole au Conseil de sécurité de l’ONU, lançant un appel fort pour une action internationale visant à rétablir la paix en République Démocratique du Congo (RDC). La situation dans l’est de la RDC reste critique en raison des conflits armés persistants et des groupes armés qui déstabilisent la région. Le gouvernement burundais a souligné l’urgence de la coopération régionale et internationale pour soutenir les efforts de paix et mettre fin à la violence qui touche des milliers de civils innocents. Cet appel s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes et d’insécurité, où la communauté internationale est appelée à intensifier ses actions pour restaurer la paix et la sécurité.

Le Burundi a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de l’ONU et des autres organisations régionales dans la recherche de solutions durables pour la paix en RDC. Le pays a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités des forces de sécurité locales et d’assurer une protection plus efficace des civils. En conclusion, le Burundi a appelé à une collaboration renforcée pour stabiliser la région et prévenir de nouveaux conflits, soulignant que la paix en RDC est cruciale pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs

Like this: Like Loading...