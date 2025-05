Source: Africa Flashes

Crise en RDC: Muyaya accuse le Rwanda de crimes contre l’humanité au Conseil des droits de l’homme

7 Fev 2025

CRISE EN RDC : Le Ministre Congolais, Patrick Muyaya, DÉNONCE le Rwanda et les Nations Européennes derrière le M23. 📢 *DERNIÈRE MINUTE !* Le ministre congolais vient de révéler des informations troublantes sur l’implication du *Rwanda* et de certaines *nations européennes* dans les atrocités commises en République Démocratique du Congo (RDC). 🔴 *Bilan dramatique :* ⚠️ Plus de *3 000 morts* et *3 000 blessés* ; ⚠️ *Bombardements* sur les camps de déplacés ; ⚠️ *Attaques contre les civils* et les zones de refuge ; ⚠️ *Exécutions sommaires* ; ⚠️ *Crimes de guerre et crimes contre l’humanité* ; ⚠️ **Attaques contre les forces de l’ONU (@MONUSCO) et la #SamiRDC**. 📍 Lors de la session spéciale du *Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (@UN_HRC)**, la **barbarie* de l’armée rwandaise et de ses alliés a été exposée au grand jour. 💬 *Exigeons la vérité et la justice !* Le *Rwanda* doit immédiatement *se retirer du territoire congolais* !

