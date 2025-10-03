DRC: scene of the largest mass murder of civilian population in the 21st century

Source: OMERTA

CONGO (RD) LES MINES DE SANG

20 Sept 2025

Le Kivu c’est 10 millions de morts depuis 30 ans dans l’indifférence générale. Le Rwanda a organisé le chaos dans cette région via son proxy le M23. L’objectif est clair, piller les immenses ressources minières de l’est de la République Démocratique du Congo (RDC). Pour se faire, les groupes armés contrôlés par le Rwanda, ont fait de cette région une zone de non droits, où les massacres, les viols infligés à la population locale, sont quotidiens. La menace djihadiste a, elle aussi, fait son apparition, et convoite ces ressources. Omerta a enquêté et dévoile les dessous de cette guerre qui est à ce jour, la plus grande tuerie de masse d’une population civile au 21ème siècle.

