GREX – the GOVERNMENT of RWANDA in EXILE

https://www.gouvrwandaexil.org/

for viewers who do not know : the artist at the start of the video is Kizito Migiho who was tortured to death in a Rwandan prison in 2020 for being a genuine and beautiful voice of peace

Source: THE HIGHEST MEDIA

Condemnations de la Guerre d’ Aggression du Rwanda contre la RDC- La Position du GREX.

7 Fev 2025

“La condemnation de la Guerre d’ Aggression du Rwanda contre la RDC- La Position du GREX.”

Like this: Like Loading...