Combats à Goma: Les FARDC reprennent le contrôle de la RTNC face aux RDF M23

27 Janvier 2025

Les combats se poursuivent à Goma, où les FARDC, appuyées par les Wazalendo, résistent courageusement aux attaques des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Après une journée marquée par des affrontements intenses, les FARDC ont repris le contrôle de la station RTNC, un point stratégique crucial, symbolisant une victoire majeure dans cette lutte pour l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.

Goma est devenue l’épicentre des tensions entre la RDC et le Rwanda. Les FARDC et leurs alliés ont repoussé les avancées des rebelles, démentant les affirmations exagérées du M23 sur la prise de la ville. Malgré des tirs de mortier venant de Gisenyi au Rwanda, les forces congolaises maintiennent leur position, défendant des zones clés comme le poste-frontière et les infrastructures critiques.

La population locale témoigne de son soutien inébranlable envers les FARDC, célébrant leur détermination à protéger la ville. Des messages circulent sur les réseaux sociaux, incitant les Congolais à rester forts face aux tactiques du président rwandais Paul Kagame. Ces appels à la résilience unissent les citoyens de Goma, renforçant leur solidarité dans cette période de crise.

La situation reste tendue, avec des combats concentrés près de l’aéroport de Goma, contrôlé par les forces régionales de la SADC et les casques bleus de l’ONU. Cependant, des critiques émergent sur l’efficacité de ces forces dans la protection active de la ville, mettant en lumière les défis de la coopération internationale dans ce conflit.

Pendant ce temps, les FARDC continuent d’avancer stratégiquement, menant des opérations jusqu’à Gisenyi, au Rwanda. Ces incursions ont provoqué des déplacements de population dans les environs, illustrant l’impact régional de ce conflit. Malgré les pertes et les dégâts, les FARDC affichent leur détermination à défendre chaque centimètre de leur territoire.

. Les critiques envers le leadership du président Félix Tshisekedi s’intensifient, avec des révélations sur des opportunités militaires manquées. Cela alimente les appels à des décisions plus décisives pour contrer les agressions du M23 et du Rwanda. La gestion de ce conflit devient un enjeu majeur pour l’avenir politique de la RDC. Malgré les bombardements et les souffrances civiles, la résilience du peuple de Goma reste inébranlable. Tandis que les leaders locaux appellent au dialogue pour une résolution pacifique, l’espoir d’une issue diplomatique s’amenuise. Le courage des FARDC et l’unité du peuple congolais demeurent cependant des lueurs d’espoir dans cette sombre période

