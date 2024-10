Source: African Flashes

Charles Onana: Soutien Congolais Massif, Promet de Continuer le Combat Malgré le Procès de Kagame

8 Oct 2024

Charles Onana: Soutien Congolais Massif, Promet de Continuer le Combat Malgré le Procès de Kagame. Avec le soutien croissant de la population congolaise qui se mobilise derrière le journaliste d’investigation et auteur Charles Onana, le procès en cours, que Kagame et son régime ont orchestré pour le faire taire, semble se retourner contre eux. Les Congolais voient ce procès non seulement comme une attaque contre Onana, mais aussi comme une tentative de réprimer la vérité sur les actions de Kagame dans la région. Bien que le verdict du tribunal reste incertain, il est déjà clair pour beaucoup qu’Onana a triomphé de la manière la plus importante : en amplifiant ses révélations auprès d’un public plus large. Ses dénonciations de l’implication du Rwanda dans la déstabilisation de la République Démocratique du Congo (RDC) et sa documentation des violations des droits de l’homme ont profondément résonné chez de nombreuses personnes, transcendant les murs du tribunal et entrant dans la conscience publique.

Malgré le potentiel de manipulation par le régime de Kagame, y compris l’utilisation de relations avec des alliés influents comme le président français Emmanuel Macron, la vérité est une force qu’on ne peut facilement effacer. Il est largement admis que Kagame et Macron, à travers leurs réseaux de pouvoir et d’influence, pourraient tenter de faire pencher la balance judiciaire dans ce procès. Corrompre le processus judiciaire n’est pas hors de portée de ces acteurs puissants, qui ont montré leur volonté de plier les institutions à leur volonté. Cependant, même si le verdict penche en faveur de Kagame, les faits qu’Onana a révélés resteront incontestés. Les révélations concernant le rôle de Kagame dans la région ont déjà fait écho, et aucune manœuvre politique ne pourra effacer l’impact de cette vérité. Le procès de l’écrivain franco-camerounais Charles Onana et de la maison d’édition Tcen, qui s’est ouvert lundi à Paris, a attiré une attention considérable en abordant des sujets sensibles autour de l’Opération Turquoise du Rwanda et de la controverse sur le génocide. Onana, connu pour son travail d’investigation, est accusé de contester le récit officiel du génocide rwandais à travers son livre *Rwanda : La vérité sur l’Opération Turquoise lorsque les archives parlent*, publié en 2019. Le procès est mené par des associations rwandaises qui ont déposé une plainte devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, accusant Onana de négationnisme. Les enjeux du procès vont au-delà des simples procédures judiciaires : ils touchent à la mémoire historique, à l’interprétation des événements dans la région des Grands Lacs et à l’intégrité de la recherche archivistique.

Le premier jour du procès, le correspondant spécial Joël Maquela a rapporté que l’audience s’était principalement concentrée sur l’identification des parties impliquées et les témoignages des témoins. Sept associations se sont portées parties civiles dans cette affaire, soulignant le sérieux avec lequel le Rwanda perçoit le travail d’Onana.

Le procès n’est pas seulement une affaire judiciaire ; c’est un champ de bataille pour des récits concurrents sur le passé du Rwanda. Le livre, qui s’étend sur plus de six mille pages, offre un examen détaillé de l’Opération Turquoise, une intervention militaire controversée dirigée par la France pendant le génocide rwandais, et remet en question les récits largement acceptés des événements. Le travail d’Onana a déclenché une tempête de débats, notamment sur le rôle des acteurs internationaux dans le conflit rwandais et ses répercussions sur la RDC.

Alors que les procédures judiciaires se déroulaient, Charles Onana et son éditeur ont été appelés à répondre aux allégations portées contre eux. Les accusations portent principalement sur des passages spécifiques du livre, considérés comme contestant le génocide rwandais, un sujet extrêmement sensible en droit international et en diplomatie. Onana, cependant, a tenu bon dans sa défense, exprimant sa gratitude pour le soutien écrasant qu’il a reçu, en particulier de la part du peuple congolais. Son message était celui de la détermination à poursuivre la lutte pour la vérité, notamment en ce qui concerne les conflits sanglants en RDC, qui sont depuis longtemps liés à l’influence du Rwanda dans la région. Pour Onana, ce procès représente bien plus qu’une défense personnelle : c’est une lutte pour la vérité historique et pour les victimes des conflits en Afrique centrale.

