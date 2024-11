Source: Solidarite et progres

Les mesures de Bruno Retailleau et Didier Migaud de guerre contre “racailles”, gangs et mafias de la drogue vont faire perdre temps et efforts précieux à notre pays si ils ne prennent pas le taureau par les cornes : s’attaquer au rouage essentiel du blanchiment d’argent par les mega-banques et un système financier construit par et pour la criminalité.

C’est quoi la narco-finance ? Impunie et pourtant au cœur du trafic de drogue

