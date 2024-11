Buyoya exposed Kagame, révélant un mirage de prospérité au Rwanda comparé au Burundi.

La capitale rwandaise, Kigali, est souvent vantée comme un symbole de modernité et de prospérité. Cependant, derrière les infrastructures flambant neuves et les vitrines éclatantes se cache une réalité difficile pour la majorité des Rwandais. Alors que certains bénéficient d’un cadre de vie confortable, une grande partie de la population lutte pour subvenir à ses besoins quotidiens, avec des prix de la vie qui flambent et des ressources de base inaccessibles.