Compare Rwanda that gets $ billions each year in return for RUNNING USAID TERRORISM and Burundi that has been sanctioned into extreme poverty because BURUNDI REFUSED TO DO USAID`s Bidding

Source: Africa Flashes

Burundi: Plans de Kagame pour chasser CNDD-FDD & Président Ndayishimiye dévoilés

16 Fev 2025

Le Burundi et son président, Evariste Ndayishimiye, sont actuellement confrontés à une menace majeure qui pourrait bouleverser la stabilité de la région des Grands Lacs. Dans ce contexte géopolitique tendu, la souveraineté du pays est mise en péril par les ambitions expansionnistes du Rwanda. Alors que les tensions avec le Rwanda s’intensifient, il devient évident que le Burundi doit adopter une posture proactive pour garantir sa sécurité et préserver son indépendance. Selon certains experts, la meilleure défense pourrait résider dans une réponse militaire audacieuse contre le Rwanda, en vue de neutraliser la menace avant qu’elle ne devienne trop grande.

Le Burundi, qui se trouve dans une position stratégique entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo, joue un rôle clé dans la dynamique de la région. Mais cette situation de vulnérabilité pourrait rapidement se transformer en un conflit régional majeur si le Burundi ne prend pas des mesures décisives. Pour aider à comprendre la nature de cette menace, un ancien garde du corps de Kagame, Noble Marara, a dévoilé un message alarmant. Selon lui, Kagame envisage de neutraliser le Burundi avant de passer à d’autres objectifs militaires, notamment en République Démocratique du Congo.

L’enregistrement audio en kinyarwanda de Marara révèle une stratégie claire de domination militaire du Rwanda, avec l’intention d’éliminer le Burundi en tant que puissance régionale. Cette analyse met en lumière un plan inquiétant qui pourrait mener à une escalade du conflit, avec des conséquences dramatiques pour la paix et la sécurité dans toute la région. Marara appelle ainsi à une action rapide et déterminée pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Le Burundi doit réagir rapidement pour assurer sa survie en tant que nation indépendante.

La crise actuelle ne concerne pas seulement le Burundi, mais toute la région des Grands Lacs. Des rapports de plus en plus nombreux révèlent des préparatifs militaires de la part du Rwanda, qui cherche à évincer le gouvernement burundais. En outre, les tensions militaires sont exacerbées par l’implication de puissances extérieures, dont la France, qui fournit un soutien militaire crucial au Rwanda. Ce soutien permet au Rwanda de mener des opérations militaires avec une grande efficacité, augmentant ainsi la pression sur le Burundi.

Le rôle des acteurs internationaux dans cette crise est essentiel, car des puissances comme la France ont été accusées d’aider le Rwanda à travers des renseignements et des technologies militaires avancées. Ces interventions extérieures soulèvent des questions sur les véritables motivations derrière les actions du Rwanda et sur la manière dont les puissances occidentales influencent les affaires régionales. Les experts estiment que le contrôle des ressources naturelles de la région, notamment les minéraux, est un facteur clé dans la guerre d’influence entre les différents pays de la région.

Face à ces défis, le président Ndayishimiye a pris des mesures pour renforcer les capacités militaires du Burundi et mobiliser des alliances régionales. Toutefois, la situation reste incertaine, et de nombreux observateurs estiment que le Burundi pourrait être désavantagé face à la puissance militaire supérieure du Rwanda. L’armée rwandaise dispose d’un matériel de pointe, comme des drones et des systèmes de ciblage de précision, ce qui pourrait rendre toute défense burundaise insuffisante.

La situation pourrait entraîner un conflit de grande ampleur, avec des répercussions non seulement pour le Burundi, mais aussi pour la stabilité de la région. Si le Rwanda parvient à renverser le gouvernement de Ndayishimiye, cela pourrait avoir des conséquences graves pour les autres pays de la région. Alors que le Burundi se prépare à un éventuel affrontement, son peuple doit rester uni et résilient face à la menace imminente. Ndayishimiye continue de soutenir que la victoire est possible, mais la situation reste précaire et le temps est compté.

La communauté internationale suit de près les développements au Burundi, préoccupée par les risques d’une guerre régionale plus large. La situation évolue rapidement, et seul le temps dira si le leadership de Ndayishimiye suffira à contenir cette menace. Le Burundi se trouve à un tournant critique, et son avenir dépendra de sa capacité à faire face à cette menace imminente.

