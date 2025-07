BURUNDI : GENOCIDE DES BAHUTU PAR LA DYNASTIE DES BATUTSI BAHIMA NAZIS:

Une analyse anthropologique des mensonges de l’histoire et des origines rwandaises du génocide contre les Bahutu du Burundi par M. NZEYIMANA Frédéric

Ce livre est unique en son genre car il apporte une nouvelle lecture des violences qui ensanglantent l’Afrique des Grands Lacs.

Selon l’analyse anthropologique de son auteur, toutes les violences de cette région ont une seule et même origine : le Coup d’Etat de Rucunshu de 1896 au Rwanda qui mit fin à la monarchie des Batutsi Banyiginya (originaires du Bushi, en RD Congo) et installa au pouvoir les Batutsi Bahima (originaires de Karagwe, en Ouganda).

Pour s’éterniser au pouvoir, les Batutsi Bahima procèdent à l’extermination de tous les membres de la famille royale déchue.

L’actuel président du Rwanda Paul Kagame est issu de ce clan génocidaire des Batutsi Bahima.

Poussés en exil par la « Révolution hutu de 1959 », les Batutsi Bahima persuadent ceux du Burundi à s’emparer du pouvoir et à neutraliser tous les Bahutu avant qu’ils ne reproduisent l’exemple rwandais. Ils seront dans tous les assassinats politiques et même dans le génocide des Bahutu du Burundi de 1972.

Depuis trois décennies, les Batutsi Bahima du Rwanda multiplient massacres et génocides dans la région, plus particulièrement en RD Congo.

