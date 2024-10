Source: Africa Flashes

La diplomatie militaire du Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, s’est imposée comme un acteur majeur en Afrique, participant à de nombreuses missions de maintien de la paix et de contre-insurrection. Cette position permet au Rwanda de se présenter comme un fournisseur de sécurité pour les régimes africains en difficulté. Cependant, derrière cette image se cachent des opérations clandestines, menées par les soldats rwandais sous les ordres de Kagame, visant à déstabiliser des pays voisins et à traquer des opposants politiques.

Agenda caché de Kagame: L’utilisation secrète des soldats rwandais pour déstabiliser la région

23 Octobre 2024

Les soldats rwandais, souvent envoyés dans le cadre de missions de maintien de la paix, seraient utilisés pour des missions secrètes. Ces actions incluent la traque et l’assassinat de dissidents politiques réfugiés à l’étranger, ainsi que des opérations visant à déstabiliser des gouvernements hostiles. La République démocratique du Congo est un exemple frappant, où les soldats rwandais sont soupçonnés de poursuivre des objectifs plus sinistres sous le couvert de la stabilisation régionale.

Les opposants à Kagame, exilés après le génocide de 1994, ont souvent accusé le régime de mener des opérations extrajudiciaires à l’étranger. Des journalistes, leaders de l’opposition et anciens alliés de Kagame ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Ces assassinats, bien que niés par Kigali, semblent suivre un schéma qui révèle une stratégie plus large de répression et de contrôle, sous couvert de missions militaires.

En RDC, l’influence de Kagame s’est accrue depuis 2012, en grande partie grâce à des groupes rebelles tels que le M23, que l’on dit soutenus par Kigali. Le Rwanda justifie son implication en RDC par des raisons de sécurité, notamment pour protéger ses frontières contre des attaques transfrontalières. Toutefois, l’exploitation des ressources naturelles de l’est du Congo, notamment les minerais stratégiques, est considérée comme un moteur principal de cette présence militaire.

Kagame utilise son armée à double usage : stabiliser les zones de conflit tout en menant des opérations clandestines contre ses opposants. Cette approche lui a conféré une réputation d’efficacité, mais aussi d’impitoyabilité. Au Mozambique et en République centrafricaine, l’armée rwandaise est impliquée dans des missions de maintien de la paix, tout en poursuivant discrètement des objectifs personnels, notamment en surveillant et harcelant les dissidents rwandais.

La RDC est au cœur de la stratégie de Kagame, avec son implication dans les conflits ethniques et rebelles de la région. Bien que Kigali affirme intervenir pour sécuriser ses frontières, de nombreux analystes pensent que l’armée rwandaise soutient les groupes rebelles pour garantir l’accès aux ressources du Congo. Le M23, en particulier, est souvent accusé de servir de proxy pour Kigali, déstabilisant davantage la région.

Le président congolais, Félix Tshisekedi, est pris entre la coopération avec le Rwanda pour maintenir une paix fragile et la confrontation directe face à l’empiètement rwandais. De nombreux Congolais voient la présence rwandaise dans l’est de la RDC comme une occupation déguisée, visant à exploiter les ressources du pays sous couvert de stabilisation régionale.

Les puissances mondiales, telles que les États-Unis et la Chine, ont des intérêts stratégiques en RDC, ce qui complique la situation. Le Rwanda, en s’insérant dans cette rivalité pour les ressources africaines, notamment les minerais essentiels aux technologies modernes, est en position de jouer un rôle clé. Cependant, cette influence croissante place Kagame sous une surveillance internationale accrue.

La communauté internationale doit évaluer l’impact de la diplomatie militaire de Kagame. Bien que ses actions aient contribué à la stabilité dans certaines régions, les allégations d’opérations clandestines soulèvent des questions sur l’utilisation des forces internationales pour des objectifs politiques personnels. Si le Rwanda exploite ces missions pour des assassinats extrajudiciaires, cela remet en cause la légitimité de son rôle dans les missions de paix.

À mesure que le Rwanda étend son influence, l’utilisation de son armée à des fins à la fois de sécurité régionale et d’ambitions personnelles de Kagame continuera d’être examinée de près. La communauté internationale pourrait bientôt se demander si la diplomatie militaire rwandaise sert vraiment la paix et la sécurité, ou si elle masque des objectifs beaucoup plus intéressés.#kagame #agenda #rwandaupdate

