Pour un plan rooseveltien de relance digne de ce nom

En cette rentrée, un raz de marée de plans « sociaux » et de chômage de masse se profile pour les prochaines semaines, de deux côtés de l’Atlantique. Chaque gouvernement avance son « plan de relance », sans qu’aucun ne soit à la hauteur du défi, c’est-à-dire de nous libérer de l’occupation financière de Wall Street et de la City de Londres, et de nous donner les moyens de reconstruire l’économie physique, comme l’avait fait Franklin Roosevelt en son temps.

Le gouvernement Macron-Castex, s’adaptant à une opinion préoccupée avant tout par la rentrée scolaire alors que la crise sanitaire s’empire de nouveau, a repoussé d’une semaine la présentation de son plan de relance. Cependant, une communication grandiloquente est distillée dans les médias, mettant de l’avant des ambitions « exceptionnelles » pour aider la culture, ramener l’industrie sur nos territoires et rebâtir nos infrastructures. Des ambitions dont les moyens devront se faire attendre, puisque sur les 100 milliards d’euros prévus, 40 % doivent venir du grand emprunt européen, et n’arriveront pas avant l’été 2021 dans le meilleur des cas (et encore, si l’UE décide que cette aide étatique, notamment au transport ferroviaire, ne représentera pas une entorse à la libre concurrence).

De plus, à quoi peut-on s’attendre, quand on sait, comme le rapportait Le Parisien il y a quelques jours, que l’entourage de l’Élysée considère le « Haut Commissariat au Plan » – censé « ré-éclairer l’action publique d’une vision de long terme » – comme un « hochet » pour « calmer » Bayrou ?

Économie de spoliation

