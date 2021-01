Notre intervention au Mali : Union des peuples contre l’oligarchie

re posted from

Par Sébastien Périmony, le 27 janvier 2021

Avec les membres du collectif Yéréwolo

« Je ne voudrais pas terminer sans lancer avec vous à tous les peuples frères d’Afrique et du Monde un message de fraternité et de paix. Quels que puissent être les différends qui nous ont opposés, qui nous opposent, nous ne confondrons jamais les peuples, quels qu’ils soient, avec les Gouvernements qui les dirigent parfois contre leur gré. Notre politique est une politique de paix avec tous les peuples du Monde. Au seuil de l’année 1961, nous exprimons le vœu que les forces de progrès et de paix renforcent leur union et concourent à l’édification d’une humanité meilleure. »