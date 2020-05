LA SIDÉRURGIE DE MALUKU : LE DÉMARRAGE, C’EST MAINTENANT!

L’industrie d’acier du Congo est prête à redémarrer bientôt

par PD Lawton 14 Mai 2020

Traduction, anglais francais: James Rhys

“Le rôle de l’industrie du fer et de l’acier dans l’industrialisation nationale est prééminente. C’est parce que l’acier reste la matière première de base pour plusieurs activités de fabrication et donc le matériel de base pour le développement de l’économie nationale en général.”

Les forces qui s`opposent au développement.

Nous assistons à l’effondrement du système économique libéral occidental car il ce révèle être rien de plus que de la fumée et des miroirs, le travail des illusionnistes. C’est un système qui a gardé la plupart de l’Afrique entrain de mariner dans la dette et le sous-développement au cours des dernières décennies.

À travers le continent, les gens se réveillent pour réaliser les avantages du train à grande vitesse et non du haute finance volante. Les liberal/néolibéral illusionnistes peuvent être en mesure de créer des billets qui se coince dans une porte toujours tournante des programmes de remboursement du FMI mais leur politique économique ce sont révélés incapables de construire l’économie physique.

C’est illusionnistes dans leurs tours d’ivoire jouent avec les papiers de la bourse. Ils ne construisent pas d’usines pour faire des tracteurs en Afrique, des chemins de fer à grande vitesse ou des aciéries.Ils apprennent plutôt à leurs serviteurs l’économie à ne pas croire en ces trucs de base.

C’est pour ça que situé à la périphérie de la capitale de la RDC, Kinshasa, il y a une usine d’acier complètement équipée qui pourrait être opérationnel … mais qui ne marche pas.

le bâtiment administratif de la SOSIDER

L’acier et l’économie physique.

Un document récent intitulé ” L’industrie de l’acier: un stimulant pour le développement national” par les ingénieurs métallurgistes Nigérians, C Ocheri, OO Ajani, A Daniel et N Agbo, expliquent les préalable d’une industrie sidérurgique comme base d’une économie industrialisée.

Ils écrivent:

“Ils (les industrie d’acier) sont fondamentalement des industrie stratégiques qui servent le long terme les besoins d’une nation par leur unique rôle de canaux d’alimentation vers des myriades d’autres établissements clé. Aucune programme efficace d` industrialisation ne peut être contemplé sans une politique solide d’acier, a moins que celle-ci croissent avec la portée visualisée de l’industrialisation générale sur une période donnée.

L’industrie de l’acier sert comme stimulant du développement national et comme pilier de l’économie au développement industriel d’un pays. L’industrie servitait comme pilier de l’industrialisation de notre merveilleux pays, Nigéria, au cas où tout les paramètres nécessaires seraient mis en place. Les avantages d’avoir une industrie d’acier efficace accelererait le développement d`un pays. Il convient également de noter que l’industrie de l’acier contribue à toutes les facettes de l’économie, incluant aussi le rôle important que l’acier joue sur le développement économique et de sa croissance . “

La Sidérurgie de Maluku était créé en 1972. Il partage son histoire avec une autre industrie simulaire Nigérian, Ajaokuta, et plusieurs projets potentiels de transformation à travers le continent. Les gouvernements Africains à la fin de la colonisation , avaient comme vision un Afrique industrialisé. Dans ce temps , tout le monde avait compris que le développement national , necessitait la construction des infrastructures modernes et l’électrification nationale, qui sont tous liés à la production de l’acier. Ils tennaient primordiallement à la production d’énergie, que l’état ne peut s`en passer d’investir .

C’était le président Kwame Nkrumah du Ghana et Abdel Nasser de l’Égypte qui ont créé l’Organisation de l’Unité Africaine, dont la fonction primaire était de commencer l’industrialisation de tout les états Africains avec effet immédiat. Patrice Lumumba, RDC premier ministre élu du Congo , partagea leur passion et y adhéra.

“L’indépendance politique ne veut rien dire si elle n’est pas accompagnée d’un développement économique et social rapide “, discours du conférence de L’OUA en Leopoldville août, 1960.

Pendant que les idées du L`OUA s’est propagé à travers tout le continent. La guerre était déclarée sur l’Égypte après la nationalisation par Nasser du Canal de Suez, propriété Britannique, le bureau des affaires étrangères et du Commonwealth de Londres avait envoyé un mémo exigeant que le dragon Ghanaian (Nkumah) soi tué pendant que la France distribuait de la fausse monnaie dans la Guinée pour saper le gouvernement de Sékou Touré.

On proposa a L ‘Afrique d’ aborder le développement progressivement! Plus de la moitié d’un siècle après on est témoin des effets du système économique libéral et son marché libre “Laissé faire”.

Les auteurs, Ocheri, Ajani, Daniel et Agbo; sont venus à la conclusion qu’au moin dans le cas du Nigeria, on est témoin du siècle volé .

“Il devrait être noté que l’industrie de l’acier était créé en 1985, a cause de la rôle stratégique et l’importance de l’industrie de l’acier dans la transformation et la relance de l’économie.Si le Nigeria désirait passer de “l’économie indéveloppé” À “l’économie industrialisée” enfin de soutenir l’économie et l’industrie , celle ci devrait être complète et opérationnelle. Si l’industrie de l’acier était operationelle, contoler et exploiter efficacement il y’a 34 ans comme dans la vision des initiateurs, Nigeria serait un pays diferent aujourd’hui dans les thermes de l’industrie et le développement économique.”

Ils déclarent en outre.

“L’abandon de la compagnie (Ajaokuta) a contribué à la malheur de l’économie de la nation.”

Maluku, un symbole d’espoir.

Des bonnes nouvelles viennent rarement de la RDC. Quand Patrice Lumumba fut assassiné en Janvier 1961 , dans moins d’un an après sa mort , non seulement que les rêves de développement national s`eteignerent , mais le Congo modernisé n`a pas eu lieu . Après avoir vécu ce qui était sans question la plus brutale occupation coloniale de l’histoire sous le roi Léopold II de la Belgique ce qui a entraîné une dépopulation à grande échelle, et la nation a continué de souffrir. Lumumba venez d’incarner la lumière d’espoir à la fin de l’enfer. Était l’espoir éteinte dans la psyché Congolaise le jour de sa mort?

Il faudrait une bonne politique pour arrêter l’hémorragie de ce pays qui a tout le nécessaire pour devenir un colosse économique, un coeur qui a de la place pour tout les Africains.

Après avoir débute des négociations en 2010, Global ITCM signa un contrat de concession avec la République Démocratique du Congo en 2012 enfin de relancer la Sidérurgie de Maluku. Global ITCM appartient à Jack Morrison, un homme d’affaires Américain et des associés Congolais, Jacky Kisanga , Jean-Marie Kalumba et Gaston Kisanga . Alors que l’entreprise célébrait la signature du contrat, tel que diffusé à la télévision nationale, Jack Morrison ainsi que ses associés ne s’attendaient pas à ce qui allait arriver.

Jack Morrison visita pour la première fois Kinshasa en 2005 avec l’objectif d’acheter de la ferraille qui se trouvait en grande quantité à travers le pay. L’entrepreneur Américain réalisa rapidement le potentiel de la perte dans l’ exportation de la ferraille à l’extérieur de la RDC. Il demanda au gouvernement de l’époque ” pourquoi vous ne la transformer pas au pays rien , au lieu le l`exporter, c`est ridicule!”

Jusqu’à des changements relativement récents, même l’Afrique du Sud avait peut de loi sur les minerais qui requièrent quelque transformation avant leur exportation.

Global ITCM développa une stratégie À long terme pour pouvoir affronter la loi. Global acquis les droits de concession du minerai de fer avec l’ouverture programmée d’au moin une mine pour fournir Maluku.

Le RDC regorge de 9 billions de tonnes de minerai de fer, inexploité. Le retour sur l’acier comparé aux cuivres est bas mais l’acier comparé aux cuivres à une valeur inmesurable pour l’économie.

Comme les auteurs Ocheri, Ajani, Daniel et Agbo écrivent:

“Les preuves statistiques indiquent que la production de l’acier brute est assuré par plus de vingt types d’industries auxiliaires et d’activités économiques associées. Cela n’incluent pas la continuation dans la recherche dans le développement ultérieur, utilisation et adoption des ressource de matériel brut et technologie.”

La RDC est dotée de presque tout les minerais imaginables, incluant quelques-uns qui ne se trouvent pas ailleurs dans le monde en toute quantité. Cela combiné avec les eaux de la deuxième plus puissant du monde, la fleuve Congo, donne au pays plus de potentiel que tout autre.

Les contrats d’huile sont faciles à signer. Construire une industrie d’acier nécessite beaucoup plus d’efforts. Comme les auteurs Ocheri,Ajani, Daniel et Agbo écrivent, c’est l’avancé technique nécessaire à la fabrication de l’acier qui anime l’économie:

“Il y a aucun doute que l’actualisation de la sidérurgie entraînera un transfert de technologie vers le pays. Cela ouvrira une nouvelle perspective pour notre décollage technologique. Il est attendu que quand l’industrie de l’acier devient fonctionnel, des investisseurs etrangers seront attirés pour participer dans le développement de l’acier. En effet, rien ne peut actualiser et accélérer le transfert de technologie dont on parle tant dans les pays en développement, en particulier au Nigeria, comme le décollage de la compagnie Ajaokuta Steel et d’autres industries d’acier.”

Avec le contrat signé en 2012, Global ITCM était prêt à relancer la production.

Comme dans le cas de Ajaokuta Steel, Maluku dans son état actuel est un symbole de tout ce qui n`a pas marché en Afrique. Economic libéral, administré par le FMI, a faufilé à travers plusieurs en position de pouvoir qui peuvent seulement voir sur les lignes myopes de l’économie casino.

“Beaucoup d’argent à était mis dans la compagnie. Presque toutes les autorites du pays manquent la vision a long terme et volonté patriotique pour implanter une enteprise et relancer l’industrie de l’acier. Certains d’entre eux ont été d’avantage confondu par les grandes puissances sidérurgiques et leur collaborateurs internationaux comme les fonds monétaire internationaux, la banque mondiale et l’organisation mondiale du commerce ce qui explique leur manque de complété l’industrie de l’acier. Pour certains d’entre eux c’est de la cupidité pure et simple. Ils veulent simplement voler l’argent nécessaire pour la compagnie et cette compagnie est nécessaire pour chaque forme de développement national durable pour le pays et son futur direct et distantes. ”

“Selon un économiste pionnier Nigerian,Dr Pius Okigbo, dans une lecture délivrée a la Institute Management et Technology, Enugu en 1980 a prévenu que ” aucun pay peut dire que elle est industrialisé si elle ne développe pas les industries métallurgiques: elle doit avoir sa propre sidérurgie comme base de l’industrie des métaux ferreux. Les industries de fabrication d’acier se multiplient au-delà du compte. La clé reste dans l’établissement des industries du fer et de l’acier comme unité de base de tout développement industriel sérieux.”

Global ITCM rencontra une éruption de force d’anti-développement. Il semblerait que dans le cas de certaines autorités en RDC , y compris ce qui occupent des postes ministériels, leur but était de se rassurer que le retard et obstacle créé sur le parcours du dossier causerait le manque de relance des activités à Maluku.

Quelqu’un quelque part était prêt à mettre fin au développement de l’industrie de l’acier du Congo, a tout prix.

Il y’a 20 ans, Kinshasa avait des quantités vastes de ferraille qui devraient être utilisés à Maluku mais certains acteurs a l’intérieur du gouvernement précédent ne se souciait que de leur propre intérêt. Toute la ferraille a été exporté, et un nombre limité de personnes en bénéficier et la RDC continue d’importer de l’acier.

Global ITCM a connu plus de vole flagrant de son matériel brut. Une succession de événements, apparemment sans rapport à l’époque, placé plusieurs obstacles sur le parcours du partenariat ,cette campainge a duré des années. Des accomplissements bureaucratiques qui ont duré des mois et à laisserdes investigateurs exaspérés, étaient multiples et on devenus apparemment des manoeuvres délibérées pour ralentir les progrès.

La firme d’ingénieurs Italienne engagée par Global, avaient leur techniciens kidnapper et volé. Sain et sauf mais intimidé par l’expérience, ils quitterent Kinshasa sans executer leur travail.

Global a connu des blocages causes par des membres de l’administration précédente intentioné par la corruption , égoïste dans la forme de pot-de-vin . Les pratiques antagonistes ont apparues lorsques leurs demande été rejectee.

Les depenses de Global atteignaient une somme colossale. Avec l’usine qui n’était pas operationnelle ,la situation devenait de plus en plus instable.

En 2018 le président de Global, Jack Morrison, a risqué perdre sa vie a cause des stresses . Il a été hospitalisé, incapable de marcher et sa santé se deteriorait a cause de l’AVC.

En considerant ce qui lui a coûte sa vie ,il dira :

“Quelque chose dont j`ai tant espéré,m’ a été prise ! Je suis venue de loin, je le sais. Mais,Je suis encore loin d`abondonner , il m`ont pris ma santé , la chose la plus importante a cause de leurs cupidités , ma vision était de faire la différence , pas seulement a ma vie, mais celles des d’autres”.

“Je ne suis habitué a la dépression . Je pense que j’aurais fait une différence!”.

L’entrepreneur, malgré tout ce qui est arrivé ,se bat encore pour son projet.

“Je veux 500 personnes de retour au travail c’est tout!” Vue que dans la RDC une maison peut supporter autant que 10 personnes; “C’est facile 5000 personnes avec une meilleure vie”, Jack explique.

les appartements des travailleurs de la SOSIDER

Avant d’être achetée par Global, Maluku était dirigé par la Corporation Exploitation du Fer et Acier (SOSIDER) Société Sidérurgique de Malaku, qui appartenez au gouvernement de la RDC. SOSIDER englobe la responsabilité corporative. Incluant dans cela 2 écoles qui accueillent environ 2000 étudiants, un hôpital avec 30 lits ou il y’a 3 docteur a plein-temps et 9 infirmières qui traitent environ 150 à 200 patients tout les jours. Il y’a aussi 1305 domiciles pour le personnel.

les maisons des travailleurs de la SOSIDER

La voie a suivre.

Maluku est complètement équipé et finit. Elle peut être opérationnelle demain. Il y’a 114300 mètres carrés de potentiel de fabrication d’acier! Les besoins en énergie de l’usine sont déjà mis en place. Maluku a ça propre source d’énergie, tout les 483km de celui-ci, une ligne directe au barrage hydroélectrique Inga Dam.

L’usine produira initialement des barres d’armature pour le renforcement du béton essentiel pour la construction et l’infrastructure. Ironiquement l’infrastructure national actuellement est tellement pauvre que ce n’est pas possible de transporter la ferraille des autres régions du vaste pays à Kinshasa pour être transformée.

Initialement les barres de fer seront produits avec des billettes importé mais l’approvisionnent en minerais de fer du Congo ne nécessitera pas d’importer.

Jacky Kisanga,l`un des associés dans Global, dit que la RDC vivra la relancede la sidérurgie de Maluku . Il est optimiste pour le futur:

“L’usine a tout pour offrir au pays. En ce moment nous importons des barres de fer de qualité inferieure alors que nous pourrions fabriquer les nôtres d’un standard plus élevé! Ce pays est dans la phase de la construction. Partout où vous allez autour de Kinshasa ,la ville connaît la construction. Le gouvernement finance des milliers de nouveaux maisons. C’est un projet positif et excitant! C’est un aventure entre le gouvernement de la RDC et la république du Congo. Il va bientôt avoir un grand marché pour le commerce en Kinshasa!”

Et il a raison! Kinshasa deviendra l`un de plus grandes villes en Afrique.

Le gouvernement a déjà informé Global ITCM que le contrat de Maluku sera repris après être en attente. Global maintenant regardent pour un nouveau investissement.

Comme on dit “des nouveaux ballets balayent propre” Felix Tshisekedi à été élu président du Congo en Janvier 2019. Fils de Étienne Tshisekedi, chef du principal parti d’opposition, l’UDPS (L’Union pour la Démocratie et le Progrès Social), le nouveau président et décidé sur le développement économie industrialisée complète pour la RDC.

Il a commencé à combattre la corruption comme un de ses mission importante et a déjà emprisonné son directeur de cabinet pour détournement de fonds. Un de ces premiers actes comme président était de déclarer c’est attention de mettre fin au hostilité dans les régions orientales. Il a nommé au poste un nouveau ministre, Claude Ibalanky, et a demandé plus d’assistance au Nations Unies. La paix est la stabilité sont les objectifs et elle seront atteintes alors que le président Tshisekedi ouvre la porte au futur du Congo.

Lui et son nouveau gouvernement sont déterminés à ce que la RDC devienne un pays producteur d’acier.

pour toute demande d’investissement, contactez :

USA – Jack Morrison : jackmorrison123@aol.com

RDC – Jacky Kisanga : kisangajacky@gmail.com

pour d’autres demandes contactez :

UK – PD Lawton : pdlawton0@gmail.com

l’article cité

The Steel Industry : a Stimulus to National Development` by C Ocheri, OO Ajani, A Daniel and N Agbo

https://www.omicsonline.org/open-access/the-steel-industry-a-stimulus-to-national-development-2168-9806-1000156.pdf

Like this: Like Loading...